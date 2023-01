Đoković: Drago mi je što sam do sada naišao na prijem kakav sam želeo

ADELEJD – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je, nakon meča sa Konstantom Lestjenom na turniru u Adelejdu, da neće da se fokusira na negativne stvari, već da je došao da igra tenis i širi dobru energiju i da je dosad u Australiji naišao na prijem kakav je želeo.

Đoković je ubedljivo pobedio Francuza Lestjena sa 2:0 (6:3, 6:2) u prvom kolu turnira.

„Da se nisam radovao dolasku u Australiju, ne bih ni bio ovde. Želim da budem ovde. Drago mi je što sam do sada naišao na prijem kakav sam želeo. Svako iskustvo i svaki dan ovde je ove godine pozitivan. Ljude koje sam sreo na plaži, u restoranima ili gde god sam išao, svi su mi poželeli dobrodošlicu. Mogu samo da im se zahvalim, odlično se osećam. To se odražava na moj tenis. To je nešto na šta se fokusiram. To je razlog zašto sam ovde. Nadam se da će tako i ostati“, izjavio je Đoković na konferenciji za medije.

Dodao je da mu je dolazak u Australiju bio drugačiji nego prethodnih godina.

„Drugačije je zbog svega što se dešavalo pre 12 meseci. Ali to je iza mene. Idem dalje, gledam napred. Došao sam nedelju dana pre mog prvog meča. Dovoljno vremena. Zapravo, ne sećam se kada sam došao tako rano u Australiju. Imao sam dovoljno vremena da se prilagodim na vremensku zonu, vremensku razliku i na sve što me čeka ovde. Znam da je srpska zajednica u Australiji velika. Nisam mislio da će toliko Srba doći na meč. Mnogo sam im zahvalan. Nadam se da će dolaziti na svaki meč“, zaključio je najbolji srpski teniser.

Đoković u narednom kolu turnira u Adelejdu igra protiv Kventana Alisa.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.