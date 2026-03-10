Đoković i Cicipas u osmini finala dubla u Indijan Velsu

Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas plasirali su se u noći između ponedeljka i utorka u osminu finalu dubla u Indijan Velsu, pošto su posle dva seta pobedlili Marsela Alevara iz Salvadora i Hrvata Matu Pavića 6:3, 6:2.

Oni su do pobede nad trećim nosiocima na turniru stigli posle 54 minuta.

Đoković i Cicipas su tri puta oduzeli servis protivnicima, koji nisu napravili nijedan brejk.

Srpsko/grčki par će u osmini finala igrati protiv Valentina Vašeroa iz Monaka i Francuza Artura Rinderkneša.

(Beta)

