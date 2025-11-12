Đoković i dalje veruje da može da osvoji 25. grend slem titulu

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da i dalje veruje da može da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu, uprkos tome što su poslednjih godina više uspeha imali njegovi mlađi rivali.

Đoković je sa 24 grend slem titule rekorder u muškoj konkurenciji ispred Španca Rafaela Nadala sa 22 i Švajcarca Rodžera Federara sa 20 grend slem titula. On deli rekord rekord sa Margaret Kort, a poslednju grend slem titulu osvojio je na Ju Es openu 2023. godine.

Poslednjih osam grend slem titula osvojili su njegovi mlađi protivnici Španac Karlos Alkaras i Italijan Janik Siner.

„Verujem da sam donekle supermen koji se nikada ne može povrediti, koji nikada ne može biti slab. Ali u poslednjih nekoliko godina dobio sam šamar stvarnosti“, rekao je 38-godišnji Đoković u emisiji Pirsa Morgana, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je u polufinalima Rolan Garosa i Vimbldona izgubio od Sinera, a u istoj fazi Ju Es opena od Alkarasa.

„Svestan sam da ako uporedimo moj sadašnji najbolji nivo sa njihovim trenutnim najboljim nivoom, da su oni bolji. To je realnost. Oduvek sam verovao u stvari koje je nemoguće postići. Sumnjam da protiv ove dvojice mogu da osvojim grend slem titulu, ali kada izađem na teren, nije me briga ko je sa druge strane mreže. Uvek verujem da sam bolji i da zaslužujem da pobedim“, rekao je Đoković.

(Beta)

