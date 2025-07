Đoković: Igraću bar još jednom na Vimbldonu

Srpski teniser Novak Đoković rekao je večeras da je razočaran što je povreda uticala na poraz u polufinalu Vimbldona, ali i da mu ovo nije poslednji meč na terenima Ol-Ingland kluba.

„Ne želim da ulazim u detalje povrede i da kukam što nisam igrao najbolje što mogu. Razočaran sam jer nisam mogao da se krećem onako kako sam se nadao ili očekivao“, rekao je Đoković posle poraza u polufinalu Vimbldona.

Šestog tenisera sveta je u polufinalu Vimbldona pobedio prvi igrač sveta Italijan Janik Siner (3:6, 3:6, 4:6), posle sat i 55 minuta igre.

Đoković, koji ima 38 godina, istakao je da meč protiv Sinera nije njegov poslednji na londonskom grend slemu.

„Ne planiram da danas završim svoju karijeru na Vimbldonu. Planiram da se vratim sigurno, bar još jednom“, rekao je sedmostruki šampion Vimbldona.

Srpski teniser je pre početka trećeg seta zatražio medicinski tajm-aut zbog povrede leve noge, da bi zatim osvojio tri uzastopna gema. U nastavku je izgubio šest od sedam gemova.

„Svi smo videli, posebno u trećem setu, da je bio malo povređen. Bio je u veoma teškoj situaciji“, rekao je Siner, koji se u nedeljnom finalu sastaje sa dvostrukim uzastopnim pobednikom Vimbldona i drugim igračem sveta Karlosom Alkarasom iz Španije.

Đoković je kasnije govorio o povredi, rekavši da je to pre svega posledica godina.

„Koliko god da se trudim da održavam telo, stvarnost me sustiže poslednjih godinu i po dana kao nikad pre. Teško mi je da to prihvatim, jer osećam da sam svež i fizički spreman i da i dalje mogu da igram dobar tenis. To sam i pokazao ove godine“, ocenio je on.

Đoković ostaje na 24 grend slem titule, a poslednji trofej na najvećim turnirima osvojio je 2023. godine na Ju Es openu.

Ove godine Đoković je ispao u polufinalu na tri dosadašnja grend slema. Zbog povrede je predao meč na Australijan openu, dok je na Rolan Garosu poražen od Sinera.

Srpskom teniseru ovo je najranija eliminacija na Vimbldonu nakon 2017. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com