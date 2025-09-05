Đoković izgubio od Alkarasa u polufinalu Ju Es opena

Srpski teniser Novak Đoković nije večeras uspeo da se plasira u finale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u polufinalu izgubio od drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa posle tri seta, 4:6, 6:7, 2:6.

Sedmi teniser sveta i četvorostruki šampion Ju Es opena izgubio je posle dva sata i 23 minuta.

Alkaras je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis Đokoviću, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču.

Đoković je dobro počeo drugi set i poveo je 3:0, ali je španski teniser uspeo da izjednači na 3:3.

Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, u kome je Alkaras od početka vodio i dobio je 7:4.

Po završetku drugog seta Đoković je tražio pomoć fizioterapeuta.

Španski teniser je potpuno dominirao u nastavku, oduzeo je servis Đokoviću u četvrtom i osmom gemu i posle prve meč lopte plasirao se u finale i igraće za drugu titulu na Ju Es openu.

U drugom polufinalu noćas igraju branilac titule Italijan Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

(Beta)

