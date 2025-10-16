Đoković izgubio od Sinera u polufinalu egzibicionog turnira u Rijadu

Srpski teniser Novak Đoković nije večeras uspeo da se plasira u finale egzibicionog turnira „Šest kraljeva“ u Rijadu, pošto je izgubio od drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle dva seta, 4:6, 2:6.

Peti teniser sveta izgubio je posle 63 minuta.

Siner je u trećem gemu prvog seta oduzeo servis Đokoviću, prednost brejka zadržao je do kraja i poveo u meču.

On je bio ubedljiviji u drugom setu, oduzeo je servis srpskom teniseru u prvom i petom gemu i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

Siner će u finalu igrati protiv prvog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa, koji je ranije danas pobedio Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 6:2.

(Beta)

