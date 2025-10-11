Đoković izgubio od Vašroa u polufinalu mastersa u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale mastersa u Šangaju, pošto je danas u polufinalu izgubio od 204. igrača sveta Valantena Vašroa iz Monaka posle dva seta, 3:6, 4:6.

Meč između petog i 204. tenisera sveta trajao je sat i 41 minut.

Oba igrača su osvojila po brejk u prva dva gema prvog seta, koji je Vašro osvojio uz pomoć brejka i u osmom gemu.

U drugom setu su oba igrača dobro igrala na svoj servis, da bi Vašro osvojio brejk u devetom gemu i sigurnim servisom u 10. gemu pobedio u meču.

Đoković je tokom meča zatražio medicinski tajm-aut zbog problema sa kukom.

Vašro će u finalu igrati protiv pobednika duela između svog rođaka, 54. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša i 18. igrača sveta Rusa Danila Medvedeva.

Vašro je na putu do finala mastersa u Šangaju pobedio srpskog tenisera Lasla Đerea (82. igrača sveta), Kazahstanca Aleksandra Bublika (17. igrača sveta), Čeha Tomasa Mahača (23. igrača sveta), Holanđanina Talona Grikspora (31. igrača sveta), Danca Holgera Runea (11. igrača sveta) i sada Novaka Đokovića (petog igrača sveta).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com