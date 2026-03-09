Đoković: Izuzetno tesan meč, iskoristio sam šanse u poslednjem gemu

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je njegov večerašnji meč na turniru u Indijan Velsu protiv Amerikanca Aleksandra Kovačevića bio izuzetno tesan i neizvestan, i da je do pobede u njemu i plasmana u osminu finala stigao jer je iskoristio svoje šanse da dođe do brejka u poslednjem gemu odlučujućeg, trećeg seta.

„Izuzetno tesan meč protiv dobrog prijatelja Aleksa, koga naravno dobro poznajemo, cela familija mu je iz Srbije. Iskoristio sam te šanse u poslednjem gemu. Stvarno je bilo neizvesno do kraja ko će uzeti meč. Drago mi je što sam ja na kraju uspeo da izađem kao pobednik“, naveo je Đoković u intervjuu nakon meča.

Đoković se plasirao u osminu finala turnira u Indijan Velsu, pošto je u trećem kolu pobedio 72. igrača sveta Amerikanca Aleksandra Kovačevića posle tri seta, 6:4, 1:6, 6:4.

Srpski teniser pohvalio je igru i servis Kovačevića, koji je u današnjem meču zabeležio čak 16 asova.

„Jako mi je drago što je on podigao svoj nivo igre, na ovom turniru je to evidentno. Brutalan servis je imao danas iskreno. Ne sećam se da sam igrao protiv nekoga njegove visine da je tako precizno, snažno i prodorno servirao. Svaka mu čast“, kazao je Đoković.

Đoković će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 14. tenisera sveta Britanca Džeka Drejpera i 20. igrača sveta Argentinca Fransiska Serundola.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com