Đoković: Kvalitet tenisa je bio izuzetno visok, Siner me je gurao do krajnjih granica

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da smatra da je današnji meč polufinala Otvorenog prvenstva Australije protiv Janika Sinera bio veoma kvalitetan i da ga je Italijan svojom igrom gurao do „krajnjih granica“.

„Kvalitet tenisa je bio izuzetno visok i uvek je tako intenzivno kad igram protiv njega. Izgubio sam pet uzastopnih mečeva protiv njega, imao je moj broj telefona pa sam se trudio da ga poremetim. Imam veliko poštovanje prema njemu, izuzetan je teniser i bukvalno me je gurao do krajnjih granica. Ovo večeras je bio lud nastup“, naveo je Đoković u intervjuu na terenu nakon meča.

Đoković se plasirao u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu u Melburnu pobedio drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

„Nemam reči da budem iskren. Osećam se nerealno, od samog početka, četiri sata je trajao meč. Nekako me je podsetio na meč koji smo Rafa (Nadal) i ja odigrali u finalu 2012. godine“, rekao je Đoković.

Đoković je naveo da, iako i dalje smatra da su Siner i Karlos Alkaras na „drugom nivou“ od ostatka igrača na ATP turu, veruje da je pokazao da i on još uvek igra na visokom nivou.

Srpski teniser će u svom ukupno 11. finalu Australijan opena igrati protiv prvog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa, koji je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva posle pet setova, 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Meč između Alkarasa i Zvereva trajao je ukupno pet sati i 26 minuta.

„Sjajan je meč bio, i po intenzitetu i po kvalitetu. Obojica su se potrudili da doprinesu kvalitetu tog meča. Znam da moram da se vratim u nedelju ovde i igram protiv najboljeg tenisera sveta u ovom trenutku. Nadam se da ću imati dovoljno gorivo da se takmičim sa njim“, kazao je Đoković.

Đoković se zahvalio publici na podršci i dodao da je zahvalan na strastvenom odnosu koji ima sa njom.

„Ovo je jedno od najlepših večeri koje sam imao u Australiji“, rekao je srpski teniser.

(Beta)

