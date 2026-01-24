Đoković: Malo sam se opustio posle 2:0, ali sam uspeo da na srećan način izađem iz nekih situacija

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da se u današnjem meču trećeg kola Otvorenog prvenstva Australije protiv Holanđanina Botika van de Zandshulpa blago opustio nakon vođstva od 2:0 u setovima, ali da je uspeo da uz pomoć sreće izađe iz pojedinih teških situacija i dođe do pobede u tom duelu.

„Nakon 2:0 sam se malo opustio ali nekako sam uspeo da na prilično srećan način izađem iz nekih situacija. Ovo je veoma brz sport, jedan potez može da preokrene situaciju u tvoju korist. To se i dogodilo“, naveo je Đoković u intervjuu na terenu nakon meča.

Đoković se plasirao u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u trećem kolu u Melburnu pobedio 75. igrača sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa posle tri seta, 6:3, 6:4, 7:6.

Srpski teniser rekao je da je Van de Zandshulp zaigrao mnogo bolje nakon medicinskog tajm-aut koji je zatražio posle trećeg gema drugog seta.

„Imao je veoma dobar tretman, doktor je obavio odličan posao, i od tog momenta je servirao ekstremno dobro. Od početka drugog seta je imao probleme sa ramenom, to se odrazilo na ona dva brejka, nakon toga je mnogo bolje igrao“, izjavio je Đoković.

Đoković je i sam zatražio medicinski tajm-aut nakon trećeg gema trećeg seta, u kom je blago izvrnuo skočni zglob desne noge.

„Odmah sam pozvao fizioterapeuta. Imao sam dobar pad, nije prouzrokovalo neku veću štetu“, kazao je Đoković.

Đoković je naveo da smatra da je imao jako dobar start turnira i da mu je telo u „dobroj formi“.

„Ne bih ništa menjao. Prošle godine sam naučio lekciju ovde. I dalje se trudim da igram na visokom nivou i da se nadmećem sa mnogo mlađima od sebe. I dalje sam tu i moja igra je tu. Alkaras i Siner su divni momci i na drugačijem su nivou od nas. Ipak, kad izađeš na teren znaš da imaš šansu. Ovaj teren mi je dao sve najlepše što sam imao u svom životu do sada, zato ga i poštujem“, kazao je 38-godišnji srpski teniser.

Đoković će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 17. tenisera sveta Čeha Jakuba Menšika i 80. igrača sveta Amerikanca Itana Kvina.

(Beta)

