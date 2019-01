Djoković: Mogu da razumem Mareja

Srpski teniser Novak Djoković rekao je da, posle svojih problema sa povredama, može da razume kroz šta prolazi Britanac Endi Marej, koji je zbog problema sa kukom najavio da će ove godine završiti karijeru.

„To je za mene tužno, za sav sport, pošto Endija svi vole i poštuju. On je veliki šampion. On je, bez sumnje, legenda tenisa, višestruki osvajač grend slem titula, dve zlatne olimpijske medalje, Dejvis kupa. Sve je osvojio. Kao neko ko je nedavno prošao kroz tešku povredu, mogu da razumem kroz šta on prolazi. Mislim da je njegova povreda kuka teža od moje povrede, pošto on sa tim problema nekoliko godina“, rekao je Djoković.

Marej je u petak najavio da će završiti karijeru, pošto trpi velike bolove i ne može dovoljno da se oporavi posle operacije kuka. Britanac je rekao da bi želeo da završi karijeru na Vimbldonu, ali da nije siguran da li će uspeti da izdrži. On će učestvovati na prvom grend slem turniru u sezoni, Australijan openu, koji počinje u noćas u Melburnu.

„Čak i posle nekoliko opracija on nije mogao da se vrati na željeni nivo. Kao sportisti, to je verovatno najveća prepreka i najveći neprijatelj – povreda. To vam oduzuma sposobnost da se takmičite i igrate sport koji volite. Zaista je teško gledati ga kako prolazi kroz sve te emocije. Želim mu budućnost bez bolova, na teniskom terenu ili van njega“, naveo je prvi teniser sveta.

Djoković je 2017. godine imao problema sa laktom i propustio je drugi deo sezone. On se prošle godine vratio na željeni nivo, osvojio je dva grend slema i godinu je završio na prvom mestu ATP liste.

On i Marej su u četvrtak igrali trening meč u Melburnu (6:1, 4:1), a srpski teniser rekao je da je bilo jasno da Britanac ima problema.

„Video sam, svima je to bilo očigledno. Nije bilo potrebno da budete na terenu pa da primetite da se muči, da se ne kreće dobro kao inače. Svih ovih godina Marej je bio jedan od najspremnijih igrača na turu, trčao je po terenu i uvek je vraćao i tu lopticu više. Odigrali smo mnogo epskih mečeva kao profesionalci. Mi slično igramo“, rekao je Djoković.

„Videti ga koliko se muči, kako prolazi kroz toliki bol, tužno je i boli me kao višegodišnjeg prijatelja, kolegu i rivala“, dodao je srpski teniser.

Prvi grend slem turnir u sezoni počinje noćas, a Djoković će pokušati da osvoji sedmu titulu na Melburnu.

(Beta)