Đoković na turniru u Atini osvojio 101. titulu u karijeri

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je večeras 101. titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Atini pobedio devetog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija posle tri seta, 4:6, 6:3, 7:5.

Peti teniser sveta pobedio je posle gotovo tri sata.

Muzeti je u trećem gemu prvog seta oduzeo servis Đokoviću, zadržao je prednost brejka i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do osmog, kada je Đoković napravio brejk i poveo 5:3. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i izborio treći set.

Đoković je dobro počeo treći set, poveo je 3:1, ali je Muzeti uspeo da vrati brejk i izjednači na 3:3.

Srpski teniser je vratio brejk, nakon što je na trećoj brejk lopti Muzeti napravio dvostruku servis grešku i poveo je 4:3.

Obojica su posle toga osvojili po gem na svoj servis, Đoković je u 10. servirao za pobedu, ali je Muzeti napravio brejk i izjednačio na 5:5.

Odmah je Đoković vratio brejk i poveo 6:5, a zatim je bez izgubljenog poena osvojio naredni gem i u 144. finalu osvojio je 101. titulu.

Ispred njega su samo Amerikanac Džimi Konors sa 109 titula i Švajcarac Rodžer Federer sa 103.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com