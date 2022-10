Đoković: Nadam se da ću igrati u Australiji

BEOGRAD – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da se nada da će igrati dogodine na Australijan openu i potvrdio da će do kraja sezone nastupiti na mastersu u Parizu i na završnom mastersu u Torinu.

„Trenutno to nije mojim rukama, ali nadam se da ću dobiti pozitivne vesti jer želim da idem u Australiju da igram. Idem na zadnja dva turnira za mene u ovoj sezoni – Pariz, koji je sledeće nedelje, i Torino, završni masters. I onda pauza, pa kreće nova sezona, nadam se u januaru“, rekao je Đoković danas na Sajmu obrazovanja u okviru 65. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, na kom se pojavio ispred svoje fondacije „Novak Đoković“.

Đoković je medijima otkrio šta voli da čita dok je na putovanjima.

„Ja dosta volim literaturu ruskih pisaca koja se odnosi na zdravlje uglavnom, pošto me ta oblast jako privlači. Zdravlje, medicina, alternativni prirodni načini lečenja, tako da to je nešto što trenutno čitam. Volim da čitam i Jovana Deretića, koji piše o našoj staroj istoriji, to je nešto što je stalno u mojim koferima“, poručio je trenutno sedmi teniser planete i osvajač 21 grend slem titule.

(Tanjug)

