Đoković: Najbolji meč na turniru do sada

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je posle plasmana u četvrtfinale Ju Es opena da je odigrao „najbolji meč na turniru do sada“, i dodao da se nada da može tako i da nastavi.

„Ono što mi daje mnogo ohrabrenja i pozitivne energije je način na koji sam igrao večeras. Najbolji meč na turniru do sada. Nadam se da mogu ovako da nastavim“, rekao je Đoković posle meča.

Đoković je u osmini finala u noći između nedelje i ponedeljka pobedio Nemca Jan-Lenarda Štrufa 3:0.

Iako je tokom prvog seta više puta pokušavao da istegne vrat i rame, pa čak izgubio dva gema zaredom, 24-struki grend slem šampion ubrzo je vratio kontrolu i rutinski priveo meč kraju. Tokom pauza koristio je masažu vratnog i ramenog dela, a ranije na turniru imao je i manjih problema sa žuljevima na stopalu i leđima.

U četvrtfinalu će igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, finaliste US opena iz 2024. godine, protiv koga vodi 10:0 u pobedama.

„Očekujem da protivnici koji nikad nisu pobedili protiv mene pokušaju nešto drugačije, agresivnije. Ne verujem da će Fric previše menjati, jer ga je njegov stil, servis i forhend, i doveo do četvrtfinala“, rekao je Đoković.

Četvrti nosilac Fric je u osmini finala bio bolji od Čeha Tomasa Mahača sa 6:4, 6:3, 6:3 i ostao poslednji domaći teniser u muškoj konkurenciji.

Đoković je do sada četiri puta osvajao US open, poslednji put 2023. godine.

Sa 38 godina i 94 dana, Đoković je postao najstariji igrač u Open eri koji je stigao do četvrtfinala na sva četiri grend slema u istoj sezoni.

„Ne znam koliko će mi još ostati ovakvih noćnih mečeva na „Artur Ešu“, pa je svaki poseban“, poručio je Đoković, koji dalje juri rekordni 25. trofej na najvećim turnirima.

(Beta)

