Đoković ne igra na završnom ATP turniru u Torinu

Srpski teniser Novak Đoković saopštio je večeras da neće igrati na završnom ATP turniru u Torinu zbog povrede.

„Zaista sam se radovao takmičenju u Torinu i da pružim sve od sebe, ali posle današnjeg finala u Atini, sa žaljenjem moram da saopštim da moram da se povučem zbog povrede“, naveo je Đoković u objavi na društvenim mrežama.

Đoković je u Atini osvojio 101. titulu u karijeri, pošto je u finalu pobedio Italijana Lorenca Muzetija 4:6, 6:3, 7:5.

„Iskreno mi je žao navijača koji su se nadali da će me videti kako igram, vaša podrška mi mnogo znači. Svim igračima želim neverovatan turnir i jedva čekam da se uskoro vratim na teren“, naveo je Đoković.

Posle njegovog povlačenja, na turnir se plasirao Muzeti i zauzeće Đokovićevo mesto u grupi.

Đoković je u Torinu trebalo da igra u grupi „Džimi Konors“ sa Špancem Karlosom Alkarasom, Amerikancem Tejlorom Fricom i Australijancem Aleksom de Minorom.

U grupi „Bjern Borg“ igraće Italijan Janik Siner, Aleksandar Zverev iz Nemačke, Amerkanac Ben Šelton i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Završni ATP turnir igra se od 9. do 16. novembra u Torinu.

(Beta)

