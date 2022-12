Djoković: Ne mogu da zaboravim deportaciju, ali moram dalje

Srpski teniser Novak Djoković ponovio je danas u Adelejdu da nije ljut, po povratku u Australiju, nešto manje od godinu dana otkako je deportovan jer nije vakcinisan protiv korona virusa.

Djoković nije imao priliku da brani titulu na Australijan openu u januaru, pošto je deportovan iz Melburna jer nije vakcinisan, što je bio jedan od uslova za uzlazak u zemlju.

Peti teniser sveta je tada dobio trogodišnju zabranu ulaska u Australiju, ali je ta zabrana u novembru ukinuta, pa se Djoković u Adelejdu priprema za prvi grend slem turnir u sezoni, koji počinje 16. januara.

On je u utorak doputovao u Australiju gde će od naredne nedelje igrati na turniru u Adelejdu.

„Sjajno je vratiti se u Australiju. To je zemlja u kojoj sam imao ogroman uspeh u karijeri, posebno u Melburnu. To je moj daleko najuspešniji grend slem turnir. Nadam se da će sve biti pozitivno. Reakciju navijača ne mogu da predvidim. Daću sve od sebe da igram dobar tenis, donesem dobre emocije i dobar osećaj publici“, rekao je Djoković.

On je dodao da mu je i dalje tešk da zaboravi deportaciju.

„Očigledno da mi nije lako zbog onoga što se dogodilo pre 12 meseci, za moju porodicu, tim, svakoga ko mi je blizak. Razočaravajuće je napustiti zemlju na takav način. Ne možete zaboraviti te dogadjaje. To je jedna od onih stvari koje vam ostaju do kraja života. To je nešto što nikada nisam doživeo i nadam se da neću više nikada“, rekao je.

„Ali, to je za mene dragoceno životno iskustvo i nešto što će ostati, ali moram da krenem dalje“, dodao je osvajač 21 grend slem titule.

Djoković je rekorder Australijan opena sa devet titula.

U njegovom odsustvu titulu je u januaru osvojio Španac Rafael Nadal, koji je rekorder sa 22 grend slem titule.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.