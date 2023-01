Đoković: Neverovatna nedelja, hvala timu što me trpi i navijačima na podršci

ADELEJD – Bila je ovo neverovatna nedelj i zahvalio bih svom timu što me trpe i tolerišu u dobrim i lošim vremenima, jer danas nije bilo lako raditi sa mnom i hvala im svima što su ovde, volim vas, izjavio je najbolji srpski teniser Novak Đoković posle osvojene titule na turniru u Adelejdu.

Đoković je osvojio titulu na turniru u Adelejdu, prvu u 2023. godini, pošto je u finalu savladao mladog Amerikanca Sebastijana Kordu sa 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4.

„Nekoliko reči Sebu i timu, svaka čast, veliki napor i moram da kažem da si bio bliži pobedi nego ja. Nisi imao sreće, dve lopte su sve odlučile. Samo nastavi tako jer si sjajan igrač“, izjavio je Đoković primajući pobednički dar.

Osvrnuo se Đoković i na navijače koji su ga podržavali od početka turnira.

„Bila je ovo neverovatna nedelja, vi ste je napravili još lepšom i to je za mene pravi poklon. Sve ovo je neverovatno, čak i posveta koju sam dobio i hvala vam što ste bili na svakom meču uz mene i što ste me podržavali. Definitivno je izgledalo kao da igram kod kuće i vi ste to učinili iz dubine srca, da osetim vašu dobrodošlicu. Sjajno je što smo na dodeli nagrada imali naslednika Aboridžina, čiji su preci ovde bili hiljadama godina, hvala što prenosite istoriju i kulturu vašeg naroda i vidimo se ovde sledeće godine“, zaključio je najbolji srpski teniser.

Đoković je prvi put u karijeri igrao protiv 22-godišnjeg Korde, sina nekadašnjeg češkog tenisera Petra Korde, šampiona Australijan open 1998. godine, a osvojio je 92. titulu u karijeri.

Turnir u Adelejdu igrao se za nagradni fond od 642.735 američkih dolara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.