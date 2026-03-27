Đoković odustao od učešća na mastersu u Monte Karlu

Srpski teniser Novak Đoković povukao se sa mastersa u Monte Karlu, saopštili su danas organizatori turnira.

Tridesetosmogodišnji srpski teniser odustao je od nastupa na šljaci nakon što je ranije povukao učešće i sa turnira u Majamiju zbog povrede desnog ramena.

Đoković je poslednji put nastupio na turniru u Indijan Velsu početkom meseca, gde je poražen u osmini finala od branioca titule Džeka Drejpera.

Osvajač 24 grend slem titule trijumfovao je u Monte Karlu 2013. i 2015. godine.

Naredni turnir na kojem je planiran njegov nastup je u Madridu, koji se održava od 22. aprila do 3. maja.

Zbog povreda su se sa turnira u Monte Karlu povukli i američki teniseri Tejlor Fric i Ben Šelton.

(Beta)

