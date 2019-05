Djoković: Osećam da sam vrlo blizu svoje najbolje igre

Srpski teniser Novak Djoković rekao je, pred početak Otvorenog prvenstva Francuske, da je vrlo blizu svoje najbolje igre i dodao da ovih dana pravi odredjene korekcije i modifikuje svoju igru kako bi od početka sve funkcionisalo kako treba.

„Ne kalkulišem nikada sa turnirima. Možda će to u budućnosti biti drugačije. Možda mi se u prošlosti u nekim situacijama obilo o glavu to što sam na svakom turniru, na svakom meču davao 100 odsto sebe pa nisam bio na vrhuncu kad je trebalo… Jednostavno, nisam takav tip i karakter da neke mečeve odigram sa pola snage i da kažem ‘OK, ovo nije toliko bitno, bitnije je ono što dolazi sledeće'“, rekao je Djoković srpskim novinarima u Parizu.

On je istakao da su strateški ciljevi grend slem turniri, odnosno da su to turniri zbog kojih i nastavlja da se profesionalno bavi tenisom.

„Najvažniji su i želim na njima da igram najbolji tenis i da osvajam trofeje“, rekao je prvi teniser sveta.

Djoković je kazao da se njegov trenažni proces postavlja tako da vrhunac forme dodje na grend slemu.

„Ali, ponavljam, to ne znači da na ostalim turnirima dajem manje od maksimuma. Naprotiv. To je za mene tada jedini meč na kojem želim da dam maksimum“, rekao je on.

Pošto je istakao da formu tempira tako da na grend slemovima bude na vrhuncu, novinare je zanimalo da li je to i sada slučaj, pred početak Rolan Garosa.

„Osećam da sam vrlo blizu svoje najbolje igre. U Madridu sam osvojio turnir, nisam izgubio nijedan set. U Rimu sam imao fantastične mečeve, mečeve koji su mi zaista bili potrebni gde sam bio na poen od poraza, recimo u četvrtfinalu protiv Del Potra, i uspeo sam da preokrenem taj meč. Težak i dug meč je bio i sa Švarcmanom“, rekao je Djoković.

„Igrao sam tri seta u finalu sa Nadalom. Doduše, oba seta koja sam izgubio sam izgubio prilično lagano i on je bio suviše jak za mene tog dana. Definitivno mi je ponestalo snage i svežine da se takmičim sa njim na tom nivou tog dana, ali mislim da je igra tu. Ovih dana treniram i vrlo se dobro osećam na terenu. Pravim odredjene korekcije i modifikujem svoju igru kako bi sve funkcionisalo kako treba od početka“, naveo je Djoković.

Svetski broj jedan i prošlogodišnji četvrtfinalista Rolan Garosa će u prvom kolu igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača, sa kojim se do sada nije sastajao.

„Mlad, vrlo perspektivan igrač koji igra dosta snažno i brzo. Ove godine je iznenadio i pobedio Tima u Majamiju, napravio je nekoliko vrlo dobrih rezultata i ne deluje kao da ima manjak iskustva i da to utiče na njega na velikim stadionima. Pokazao je da se ne boji, da igra svoj najbolji tenis kada je najpotrebnije“, rekao je Djoković.

Pored Djokovića Srbija će imati još petoricu predstavnika na Rolan Garosu – Dušana Lajovića, Filipa Krajinovića, Lasla Djerea, Janka Tipsarevića i Miomira Kecmanovića.

„Izvanredni su bili uspesi Lasla Djerea, Krajinovića, Lajovića, i Kecmanović se probio u prvih 100. To je jako bitno za srpski tenis, bitno je zbog mladjih generacija koje se odlučuju kojim će sportom da se bave“, rekao je Djoković.

On je istakao da ga nije previše iznenadio uspeh Lajovića u Monte Karlu.

„Oduvek sam bio svestan da poseduje igru i kvalitet da može da pobedi najbolje igrače na svetu na ovoj podlozi. Šljaka mu je očigledno omiljena podloga i jedan takav uspeh može da mu da više poleta i razloga da veruje u sebe da može da predje na naredni stepenik i nivoa tenisa“, rekao je Djoković.

„Iskreno mu to želim, mislim da i on i Krajinović i Djere imaju vrlo lepe šanse da doguraju daleko ako uspeju da izvuku maksimum iz sebe, imaju kvalitet da pariraju svima“, kazao je prvi teniser sveta.

