Đoković pao na četvrto mesto na ATP listi

Srpski teniser Novak Đoković pokvario je plasman za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zauzima četvrto mesto.

Đoković, koji je odlučio da ne učestvuje na nedavno završenom mastersu u Majamiju, je četvrti teniser sveta sa 4.720 bodova.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 13.590 bodova. Drugo mesto sa 12.400 bodova zauzima Italijan Janik Siner, koji je osvojio titulu na mastersu u Majamiju, dok je treći sa 5.205 bodova Nemac Aleksandar Zverev, koji je prestigao Đokovića na ATP listi.

Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, pored Đokovića i Zvereva, mesta su zamenili i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Amerikanac Tejlor Fric. Ože-Alijasim se popeo na sedmo mesto, dok je Fric pao na osmu poziciju.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je zadržao 58. mesto, dok se Međedović osvajanjem titule na čelendžeru u Napulju popeo sa 115. na 81. poziciju. Dušan Lajović je pokvario plasman za pet pozicija i sad zauzima 132. mesto, dok se Laslo Đere popeo sa 205. na 204. mesto.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 13.590

2. Janik Siner (Italija) 12.400

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.205

4. Novak Đoković (Srbija) 4.720

5. Lorenco Muzeti (Italija) 4.265

6. Aleks de Minor (Australija) 4.095

7. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.000

8. Tejlor Fric (SAD) 3.870

9. Ben Šelton (SAD) 3.860

10. Danil Medvedev (Rusija) 3.610

………………………………………………

58. Miomir Kecmanović (Srbija) 875

………………………………………………

81. Hamad Međedović (Srbija) 680

………………………………………………

(Beta)

