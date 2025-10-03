Đoković pobedio Čilića i plasirao se u Treće kolo mastersa u Šangaju

Novak Đoković plasirao se u Treće kolo mastersa u Šangaju, pošto je danas u Drugom kolu pobedio 97. igrača sveta Hrvata Marina Čilića posle dva seta, 7:6, 6:4.

Meč je trajao sat i 54 minuta.

Do brejka u prvom setu nije došlo, pa je Đoković, četvrti igrač sveta, do prednosti došao pobedom u taj-brejku 7:2.

Đoković je do osvajanja drugog seta i pobede u meču došao pomoću brejka u trećem gemu.

Zabeležio je 10 asova u današnjem meču, dok je Čilić osvojio šest poena direktno iz servisa.

Đoković će u Trećem kolu igrati protiv 159. tenisera sveta Nemca Janika Hanfmana, koji je danas u Drugom kolu pobedio 29. igrača sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa.

(Beta)

