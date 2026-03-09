Đoković pobedio Kovačevića i plasirao se u osminu finala Indijan Velsa

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala turnira u Indijan Velsu, pošto je večeras u trećem kolu pobedio 72. igrača sveta Amerikanca Aleksandra Kovačevića posle tri seta, 6:4, 1:6, 6:4.

Meč je trajao dva sata i tri minuta.

Đoković, treći igrač sveta, je do pobede u prvom setu došao osvajanjem brejka u trećem gemu.

Kovačević je potom drugi set osvojio brejkovima u drugom i šestom gemu.

U odlučujućem, trećem setu nije bilo osvojenog brejka sve do poslednjeg, 10. gema, u kom je Đoković uspeo da oduzme servis američkom teniseru srpskog porekla i dođe do pobede u meču.

Đoković će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 14. tenisera sveta Britanca Džeka Drejpera i 20. igrača sveta Argentinca Fransiska Serundola.

(Beta)

