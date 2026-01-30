Đoković pobedio Sinera i plasirao se u finale Australijan opena

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u polufinalu u Melburnu pobedio drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Đoković je Sinera, branioca titule na Australijan openu, pobedio za četiri sata i 12 minuta, i tako prekinuo niz od pet uzastopnih poraza u duelima protiv italijanskog tenisera na ATP turu.

Siner je dominatno počeo meč. Nakon lakog osvajanja prvog gema, u drugom je uzeo servis četvrtom teniseru sveta, da bi još jednom sigurnom igrom na svoj servis poveo 3:0.

Đoković je u narednom gemu uspeo da uskrati Sinera njegovog drugog brejka, spasivši brejk loptu i nakon „đusa“ osvojivši svoj prvi gem na meču.

Srpski teniser je do svoje prve brejk lopte na meču došao u petom gemu, ali je Siner uspeo da je spasi i povede 4:1.

Italijanski teniser je nastavio da igra sigurno na svoj servis i u nastavku prvog seta, koji je osvojio 6:3.

Đoković je dobru igru na svoj servis, koju je započeo krajem prvog seta, preneo i na drugi set, da bi u trećem gemu iskoristio svoju treću brejk loptu i poveo 3:1.

Srpski teniser je u narednom gemu uspeo da spasi tri vezane brejk lopte, vrativši se sa zaostatka 0:40 i povevši sa 4:1 u gemovima.

Siner je osvojio naredni gem, a Đoković je u sedmom gemu ponovo spasio brejk loptu i poveo 5:2.

Italijanski teniser je osvojio naredni gem, ali je Đoković sigurnom igrom na svoj servis osvojio prvi set 6:3.

U prvih devet gemova trećeg seta nije viđen brejk, kom je najbliži bio Đoković, koji je brejk loptu imao u petom gemu.

Siner je potom u 10. gemu uspeo da uzme servis Đokoviću i osvoji treći set 6:4.

Đoković je već u prvom gemu četvrtog seta uspeo da oduzme servis Sineru.

Srpski teniser je dobrom igrom na svoj servis održavao prednost brejka do kraja četvrtog seta, koji je osvojio 6:4. Najbliži gubljenju svog servisa u četvrtom setu Đoković je bio u osmom gemu, koji je osvojio nakon dve spašene brejk lopte.

Najbliži brejku u prvih šest gemova petog seta bio je Siner, ali je Đoković uspeo da odbrani svoj servis nakon dve spašene brejk lopte u drugom i tri spašene brejk lopte u četvrtom gemu.

Prvi brejk u petom setu je na kraju osvojio Đoković, koji je uzeo servis Siner u sedmom gemu i poveo 4:3.

Siner je u narednom gemu ponovo imao tri vezane brejk lopte pri vođstvu 40:0, ali je Đoković opet uspeo da spasi sve tri i nakon „đusa“ stekne prednost 5:3 u gemovima.

Siner je dobrim servisima, iz kojih je u današnjem meču direktno osvojio ukupno 26 poena, uspeo da smanji vođstvo Đokovića na 5:4, ali je srpski teniser u narednom gemu iskoristio treću meč loptu, osvojio peti set 6:4 i ostvario svoj ukupno 11. plasman u finale Otvorenog prvenstva Australije.

Đoković je pobedio u svih 10 finala Australijan opena u kojim je igrao do sad, a ove godine ga u finalnom meču očekuje duel sa prvim teniserom sveta Špancem Karlosom Alkarasom.

