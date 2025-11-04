Đoković pobedio Tabilja za plasman u četvrtfinale turnira u Atini

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se večeras u četvrtfinale turnira u Atini, pošto je pobedio Čileanca Alehandra Tabilja sa 7:6 (3), 6:1.

Đoković, peti igrač sveta, pobedio je 89. tenisera na ATP listi za sat i 39 minuta.

Jedine dve brejk lopte u prvom setu viđene su u prvom gemu, kada je Đoković imao priliku da oduzme servis rivalu.

Tabiljo je uspeo da spase dve brejk prilike, a u nastavku prvog seta teniseri su čuvali servise.

Osvajač prvog seta odlučen je taj-brejku, u kojem je Đoković slavio rezultatom 7:3.

U drugom delu igre Đoković je dva puta oduzeo servis rivalu, u četvrtom i šestom gemu, što je bilo dovoljno za pobedu na startu turnira na tvrdoj podlozi.

Ovo je Đokoviću prvi trijumf nad Tabiljom u njihovom trećem međusobnom meču. Prva dva duela odigrana su na šljaci u Rimu i Monte Karlu, a Tabiljo je slavio bez izgubljenog seta.

Po završetku meča održana je komemoracija bivšem jugoslovenskom teniseru i treneru Nikoli Piliću, koji je bio ključan na početku Đokovićeve karijere.

Đoković u četvrtfinalu turnira u glavnom gradu Grčke igra protiv pobednika meča između Portugalca Nuna Boržesa (47. na ATP listi) i američkog tenisera Eliota Spicirija (96.).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com