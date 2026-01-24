Đoković pobedio Van de Zandshulpa i plasirao se u osminu finala Australijan opena

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedio 75. igrača sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa posle tri seta, 6:3, 6:4, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 46 minuta.

Đoković, četvrti teniser sveta, je do pobede u prvom setu došao brejkom u četvrtom gemu.

Srpski teniser je potom drugi set započeo sa vođstvom 3:0, nakon osvojenih brejkova u prvom i trećem gemu.

Van de Zandshulp je potom zatražio medicinski tajm-aut zbog problema sa desnim ramenom, a u narednom gemu je uspeo da oduzme servis Đokoviću. Ipak, četvrti igrač sveta je na kraju osvojio drugi set 6:4.

Holandski teniser je dosta bolje zaigrao u trećem setu. Đoković je u trećem gemu blago iskrenuo zglob desne noge, zbog čega je morao da zatraži medicinski tajm-aut, dok je Van de Zandshulp u narednom gemu osvojio brejk i poveo 3:1.

Đoković je uzvratio svojim brejkom u petom gemu i nakon odbranjenih servisa pri zaostatku 4:5 i 5:6, u taj-brejku pobedio 7:4 za plasman u osminu finala.

Oba igrača su u današnjem meču imala dvocifren broj asova, Đoković je osvojio 11 poena direktno iz servisa, dok je Van de Zandshulp zabeležio 15 as poena.

Đoković će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 17. tenisera sveta Čeha Jakuba Menšika i 80. igrača sveta Amerikanca Itana Kvina.

(Beta)

