Đoković ponosan posle osvajanja 101. titule u karijeri

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je ponosan nakon što je večeras osvojio 101. titulu u karijeri, posle trijumfa na turniru u Atini.

„Neverovatna borba, tri sata fizički teškog meča, Lorenco je igrao jako dobro i mogao je i on da pobedi. Odigrao je strašan meč, a ja sam ponosan na sebe. Ovde se osećam kao kod kuće, jako mi se svideo turnir u Atini, hvala svima što su došli da me podrže“, rekao je Đoković posle meča.

Đoković je u 144. finalu osvojio 101. titulu u karijeri, nakon što je u finalu turnira u Atini pobedio Italijana Lorenca Muzetija posle tri seta, 4:6, 6:3, 7:5.

„Mnogo poštovanja za Lorenca i njegov nastup tokom čitave nedelje na turniru. Na ovom nivou svi smo iskusili igranje tesnih mečeva i poraz, znam da je težak osećaj. Njegov nivo tenisa bio je visok čitave nedelje, a posebno danas. Igrao sam protiv tebe na raznim podlogama, a tvoj napredak na betonu je izuzetan, budućnost je svetla ako nastaviš ovako“, naveo je Đoković.

Đoković i njegova porodica organizovali su turnir u Atini. Đoković je zahvalio grčkim vlastima i ostalim organizatorima koji su za tri, četiri meseca, uspeli da uspešno organizuju takmičenje na ovako visokom nivou.

„Hvala ljudima u Grčkoj koji podržavaju tenis i sport. Ovo je prvi put da Grčka ima ovaj nivo teniskog turnira. Utisak je kao da je organizovan svake godine. Hvala mom timu, porodici, ovo je bila posebna nedelja, porodica, najbliži, prijatelji bili su tu. Osećam se kako kod kuće. Ovo je bio savršen kraj“, rekao je Đoković.

Muzeti je rekao da mu se dopalo da igra u Atini i protiv Đokovića.

„Šta da kažem nakon što sam tri sata igrao protiv Noleta. Nema šta mnogo da kažem o tebi i tvojoj karijeri, u tim godinama pokazuješ da možeš da nas pobediš, kao mene danas. Svaki put kada igram protiv tebe, naučim lekciju. U poslednje tri godine igrao sam mnogo finala, ali nisam došao do trofeja“, naveo je Muzeti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com