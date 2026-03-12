Đoković posle poraza od Drejpera: Jedan poen je rešio meč

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas, posle poraza od Britanca Džeka Drejpera u osmini finala mastera u Indijan Velsu, da je meč rešio jedan poen.

Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Indijan Velsa pošto je izgubio od Drejpera sa 6:4, 4:6, 6:7.

Ovaj meč je obeležio sjajan poen u prvom gemu trećeg seta. Pri rezultatu 30:30, Đoković je osvojio poen posle 26 udaraca i taj poen će verovatno biti jedan od najboljih ove godine, ali ga je, po mišljenju srpskog tenisera, na kraju koštao.

„Jedan poen. Da, jedan poen. Bilo je sjajno osvojiti taj poen u tom gemu, ali sam potpuno ostao bez snage. Počeo sam da se osećam bolje tek pred kraj trećeg seta“, rekao je Đoković na konferenciji za novinare posle meča.

Pri vođstvu od 5:4, Britanac je servirao za meč, ali je Đoković uspeo da vrati brejk, nakon čega je set otišao u odlučujući taj-brejk koji je pripao Drejperu sa 7:5.

„Odigao je slab gem na 5:4, dobio sam podršku publike i osetio sam energiju. Bilo je, kao, možda ću ovo osvojiti. Bilo je tako blizu, tako blizu. Mislim, samo nekoliko nesrećnih grešaka sa moje strane. Taj-brejk, vođstvo 4:3, 5:5, takođe. To je tenis“, rekao je Đoković.

Đoković je upitan i kako ocenjuje svoj nastup na ovom turniru.

„Gorak je osećaj trenutno, izgubiti ovakav meč, ali ponosan sam na sebe što sam se borio i zaista dao sve od sebe na terenu. To je sigurno. To je stvar koju ću izdvojiti, sama činjenica da nisam odustao. Izgubio sam od sjajnog igrača i bio je to zaista izjednačen duel tokom ovih dva i po sata. Ali da, malo sam razočaran, naravno. Voleo bih da sam mogao bolje, ali je bila dobra borba“, zaključio je Đoković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com