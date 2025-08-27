Đoković posle preokreta pobedio Svajdu i plasirao se u treće kolo Ju Es opena

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u Njujorku u drugom kolu pobedio 145. igrača sveta Amerikanca Zakarija Svajdu posle četiri seta, 6:7, 6:3, 6:3, 6:1.

Meč je trajao dva sata i 34 minuta.

Đoković, sedmi igrač sveta, uzeo je šest puta servis američkom teniseru, dok je Svajda osvojio jedan brejk.

Srpski teniser zabeležio je 10 asova, dok je Svajda osvojio osam poena direktno iz servisa.

Nijedan teniser nije osvojio brejk u prvom setu, koji je Svajda osvojio nakon pobede u taj brejku 7:5.

Đoković je do pobede u drugom setu došao osvajanjem brejka u šestom gemu.

U trećem setu su viđena ukupno četiri brejka. Svajda je prvi uzeo servis Đokoviću u četvrtom gemu i poveo 3:1, da bi srpski teniser potom osvajanjem brejkova u petom, sedmom i devetom gemu pobedio 6:3.

Đoković je do pobede u meču i plasmana u treće kolo Ju Es opena došao osvajanjem brejkova u drugom i šestom gemu četvrtog seta.

Đoković će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između 35. tenisera sveta Britanca Kamerona Norija i 54. igrača sveta Argentinca Fransiska Komesana.

(Beta)

