Đoković posle preokreta u trećem kolu Indijan Velsa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se noćas u treće kolo masters turnira u Indijan Velsu, nakon što je, posle preokreta, pobedio Poljaka Kamila Majhšaka sa 2-1 u setovima (4:6, 6:1, 6:2).

Majhšak je u prvom setu osvojio samo jedan brejk, ali ga je sačuvao do kraja.

U drugom setu Đoković je napravio dva brejka, poveo sa 5:0 i potom rutinski priveo set kraju.

Borba se rasplamsala u odlučujućem setu, teniseri su čuvali svoje servise do rezultata 2:2, a onda je Novak brejkom u najdužem gemu meča preokrenuo situaciju. Usledio je još jedan brejk za vođstvo 5:2, nakon čega je Đoković servirao za konačnih 6:2 u odlučujućem setu.

U trećem kolu Đoković će igrati protiv Amerikanca Aleksandra Kovačevića, koji je ranije u subotu sa 6:1, 6:4 pobedio Francuza Korantena Mutea.

(Beta)

