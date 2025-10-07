Đoković posle tri seta pobedio Munara za plasman u četvrtfinale mastersa u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je pobedio španskog igrača Haume Munara sa 6:3, 5:7, 6:2.

Peti igrač sveta je do trijumfa nad 41. teniserom sveta došao za dva sata i 41 minut.

Ključnu prednost u prvom setu Đoković je stekao u četvrtom gemu, kada je iskoristio četvrtu brejk loptu i oduzeo servis rivalu.

Prilikom poslednjeg poena u tom gemu Đoković je doživeo lakšu povredu zgloba, zbog čega je usledio medicinski tajm-aut, a srpski teniser se zatim vratio na teren i bez većih problema sačuvao prednost do kraja prvog seta.

Teniseri su u drugom setu čuvali svoje servise, sve do 12. gema, kada je do prve brejk i set lopte stigao Munar.

Usledio je iscrpljujući poen, koji je pripao španskom teniseru, posle čega je Đoković legao na teren.

Meč je odigran u teškim uslovima, pošto je u Šangaju izmerena temperatura od 27 stepeni, uz visoku vlažnost vazduha od 80 odsto.

Đoković je treći set započeo brejkom, a novu priliku da oduzme servis protivniku imao je u trećem gemu.

Španac je uspeo da spase brejk priliku u trećem gemu, ali ne i u sedmom gemu, posle čega je Đoković samo potvrdio plasman među osam najboljih.

Đoković je masters u Šangaju osvojio četiri puta, a poslednji put je slavio pre sedam godina.

U četvrtfinalu srpski teniser za protivnika ima Belgijanca Zizua Bergsa, 44. igrača sveta, sa kojim do sada nije igrao.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com