Đoković: Poštovanje za Federera što je igrao, povređen je

MELBURN – Srpski teniser Novak Đoković rekao je da nije na najbolji način startovao u polufinalu Australijan opena protiv Rodžera Federera.

Đoković je novo finale AO izborio posle maksimalne pobede protiv velikog rivala 7:6, 6:4, 6:3 za dva sata i 19 minuta igre.

„Meč je mogao da se završi drugačije da je on iskoristio brejk lopte. Dobro je počeo, ja sam bio nervozan. Više sam gledao šta on radi i kako se kreće, nego šta sam ja radio. Imao sam sreće što sam servirao dobro, to mi je pomoglo mnogo puta u ovom meču“, rekao je Đoković posle meča.

Drugi teniser sveta u finalu Melburna igračhe drugu godinu zaredom, a osmi put u karijeri, gde će u nedelju pokušati da osvoji osmi trofej, a ukupno 17. gren slem titutlu u karijeri.

„Poštujem Federera zato što je izašao na teren, a očigledno je bio povređen. Nije bio ni blizu svog najvišeg nivou kada je reč o kretanju“, zaključio je Đoković.

Drugom teniseru sveta i sedmostrukom šampionu Australijan opena rival u nedeljnom finalu od 9.30 biće bolji iz duela u kom se sastaju Dominik Tim i Aleksander Zverev.

(Tanjug)