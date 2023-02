Đoković: Povreda je sanirana, igraću na turniru u Dubaiju, čekam odgovor iz SAD

BEOGRAD – Najbolji teniser sveta Srbin Novak Đoković izjavio je danas u Beogradu da je sanirao povredu i saopštio da će naredne nedelje igrati na ATP turniru u Dubaiju.

„Što se tiče moje situacije sa povredom koju sam dobio pred Australijan open, ona je sanirana. Bližim se intenzitetu od 100 odsto, još nisam na tom nivou. Doneo sam odluku da igram na turniru u Dubaiju. Sutra putujem u Dubai, a trudiću se da odem što dalje. Ambicije su uvek najviše, nezavisno od turnira“, rekao je Đoković na konferenciji za medije u Beogradu.

On je istakao da čeka odgovor iz SAD da li će moći da nastupi na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju.

„Voleo bih da idem, ali to nije u mojim rukama. Spremam se, ali videćemo u naredne dve nedelje kako će stvari da se odvijaju. Drago mi je što sam dobio podršku direktora turnira u Indijan Velsu i Majamiju. Nadam se da će i treća strana dati pozitivan odgovor, to je sve što mogu da kažem“, naveo je Đoković.

Najbolji igrač sveta je istakao da je Španac Karlos Alkaraz veliko osveženje za svet tenisa.

„Alkaraz je zaslužio grend slem koji je osvojio prošle godine. Zaslužio je prošle godine da bude broj jedan. Eksplozivni je teniser, bez mana. Može samo da napreduje i ima fantastičan tim iza sebe. Imao je povredu, ali je posle toga nastavio pobednički niz“, naveo je Đoković.

Srpski teniser je istakao da mu je prioritet da bude zdrav i nastup na grend slem turnirima.

„U ovom trenutku nije mi apsolutni prioritet da zadržim prvo mesto na ATP listi. Naravno da uvek težim da budem broj jedan, ali to gledamo kao posledicu dobrih igara. Prioritet su grend slemovi i da ostanem zdrav, da budem u skladu sa sobom na terenu i van njega, jer znam da mogu da osvojim bilo koji turnir kad sam u skladu sa sobom“, rekao je Đoković.

Đoković je u ponedeljak započeo 377. nedelju na čelu ATP liste. On se izjednačio sa Nemicom Štefi Graf na vrhu apsolutne liste, a 27. februara će oboriti i ovaj rekord.

„Srećan sam što sam oborio još jedan rekord u ovom slučaju Štefi Graf. Nebrojeno puta sam rekao da mi je ovaj sport sve u životu, sve sam mu podredio. Imam veliki tim iza sebe i porodicu koja mi je pružila bezrezervnu podršku. To napominjem da bih vam dočarao odakle sam krenuo do ovih velikih visina koje naizgled deluju kao normalnost, ali daleko od toga. U ovoj fazi moje karijere, osećam da moram još više napora da uložim kako bih održao korak sa mladim igračima koji izazivaju, otmu trofeje, budu na najboljim pozicijama. Hvala i tim predvodnicima nove generacije, imponuje mi kada dobijam pohvale od kolega i rivala. Uvek sam se trudio da budem korektan. Zahvaljujem im se što prepoznaju dostignuća, pogotovo onim koji se bave tenisom. Oni znaju šta je potrebno“, rekao je Đoković.

Srpski teniser se osvrnuo na ovogodišnji Australijan open. Đoković je po deseti put u karijeri trijumfovao u Melburnu i stigao je do 22. grend slem titule. On je tokom turnira imao problema sa povredom.

„Većina nas koji beleži istorijske rezultate ima kritičare, one koji spekulišu o tome da li je to ako verodostojno, ali nemam ni energije, želje vreme, da se bavim svakom pričom koja izađe na internetu ili kako neko nešto prokomentariše. Australija je mesto gde sam beležio najbolje rezučltate, a iako sam prošle godine napustio zemlju kako sam napustio, želeo sam da se vratim tamo. Pritisak van terena sam osećao prvih nekoliko nedelja, dok se nisam prilagodio, dok se nisu i pripadnici medija navikli da sam tamo. Bilo je situacija i u toku turnira koje nisu bile prijatne, ali to je sastavni deo mog životnog puta. Tim pre je ova pobeda slađa, uzivajući u obzir šta smo sve moj tim i ja prolazili“, objasnio je Đoković.

Spski teniser je izjavio da bi voleo ove godine da igra u finalu Rolan Garosa sa Rafaelom Nadalom.

„Nadal je definitivno moj najveći rival. Generacijski smo blizu, pa smo tako na neki način i odrasli kroz turnire. Doduše, on je ranije počeo da beleži vrhunske rezultate. Nadal je uz Rodžera Federera najviše uticao na mene. Ta rivalstva sa njim, početak mečeva, uvek su mi bili enigma kako da počnem da ih pobeđujem. Ja nisam uspevao da osvojim Grend slem iako sam bio u Top tri, oni su bili poslednja prepreka. Dok smo aktivni teniseri ne dozvoljavamo sebi da se bavimo veličinom i značajem našeg rivalstva. Videćemo da li ćemo odigrati još mečeva. Uveren sam da hoće, možda na šljaci. Kada je zdrav i spreman, on je u vrhu. Mi se kao dekice staramo da mlađi ne osvajaju Grend slem titule“, naveo je Đoković.

Đoković je u karijeri osvojio 93 titule, a od toga 22 grend slem trofeja.

„Nemam krajnji broj osvojenih titula na grend slemovima i godina do kada ću igrati. Nekako po automatizmu posle 30 godine se postavlja pitanje kada je kraj. Ima puno tih predviđanja i nagađanja. Ta ‘glad’, koju bih ja označio kao strast prema sportu. U profesionalnom smislu imam želju da se dokazujem. Neko je to ocenio kao prepotetno, ja ne mislim da je tako. Onaj koji ima šansu da osvoji istorijski broj titula, on to želi“, izjavio je Đoković.

Srpski teniser je naveo da ima plan za nastavak sezone, ali je dodao da sve zavisi od toga da li će mu biti dozvoljeno da igra u Indijan Velsu i Majamiju.

„Prošle godine se prva dva meseca nisam takmičio uopšte zbog vanterenskih okolnosti. Već je drugačije, jer sam igrao u Australiji, imam puno samopouzdanja, čak i da ne nastupim u Americi. Spremiću se za šljaku, jer je to podloga koja je mnogo zahtevna, nepredvidiva, a Nadal je igrač koji je beležio ubedljivo najbolje rezultate na njoj. Potrudiću se da malo popravim start na šljaci ove godine, pošto mi je ranije Beograd bio odskočna daska. To ću ove sezone pokušati u Banjaluci, a krajnji cilj je Rolan Garos. Videću kakav je raspored, ne znam šta ću igrati na šljaci, Banjaluku i Monte Karlo sigurno. Samo jednom sam imao priliku da igram u Banjaluci i to 2009. godine i to egzibiciju sa Viktorom Troickim. Drago mi je da sam dobio dozvolu tamošnjih vlasti. Ovo je poslednja godina našeg iznajmljivanja licence, pošto mi nismo vlasnici. Nadam se da ću ja moći da igram, kao i teniseri iz regiona“, istakao je Đoković.

Srpski teniser je izjavio da se nada da će ove godine igrati i na Ju-Es openu.

„Prošle godine sam propustio Majami, Indijan Vels i Ju-Es open. Ne bi se desilo prvi put, nadam se da neće ove godine. Videlo se da Australijan openu da to nije uticalo na moj tenis. Ju-Es open je daleko, ima još šest meseci. Voleo bih da budem tamo, ne mogu ništa više od toga da kažem. To je jedan od četiri najveća turnira. Publika me je sjajno dočekala 2021. u finalu koje sam izgubio. Tamo sam iskusio ono što nigde nisam“, zaključio je Đoković.

(Tanjug)

