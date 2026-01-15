Đoković protiv Martinesa u prvom kolu Australijan opena, Danilović protiv Venus Vilijams

Srpski teniser Novak Đoković igraće u prvom kolu Otvorenog prvenstva Australije protiv Španca Pedra Martinesa, odlučeno je danas žrebom u Melburnu.

Osvajač rekordnih 10 titula na Australijan openu je u istom delu žreba sa dvostrukim uzastopnim šampionom Italijanom Janikom Sinerom, sa kojim bi mogao da igra u polufinalu.

Đokovićev potencijalni protivnik u drugom kolu mogao bi da bude Francuz Terens Atman, u trećem kolu bi mogao da igra protiv Španca Roberta Bautiste Aguta ili Amerkanca Brendona Nakašime, a u četvrtom kolu mogući protivnici su Čeh Jakub Menšik i Poljak Hubert Hurkač.

U četvrtfinalu Đoković bi mogao da igra protiv Amerikanca Tejlora Frica i Italiajana Lorenca Muzetija, a u polufinalu mogući protivnici su Siner, Amerikanac Ben Šelton i Norvežanin Kasper Rud. Na drugoj strani žreba su Španac Karlos Alkaras i Aleksandar Zverev iz Nemačke, sa kojima Đoković neće moći da igra do finala.

Laslo Đere će u prvom kolu igrati protiv šampiona Australijan opena iz 2014. godine Švajcarca Stena Vavrinke, koji je dobio specijalnu pozivnicu za učešće na turniru.

Miomir Kecmanović će turnir početi protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverija, a Hamad Međedović protiv Argentinca Marijana Navonea.

U konkurenciji teniserki Olga Danilović igraće protiv 45-godišnje Venus Vilijams, koja je dobila specijalnu pozivnicu organizatora.

Siner će odbranu titule početi protiv Francuza Uga Gastona, a prvi nosilac Alkaras igraće na početku protiv Australijanca Adama Voltona.

Zverev će igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa, Italijan Mateo Beretini igraće protiv domaćeg igrača Aleksa de Minora, a Rus Danil Medvedev protiv Holanđanina Jespera de Jonga.

Amerikanac Ben Šelton igraće protiv Francuza Uga Embera, a Marin Čilić iz Hrvatske protiv Danijela Altmajera iz Nemačke.

U konkurenciji teniserki, branulac titule Amerikanka Medison Kiz igraće protiv Ukrajinke Oleksandre Olijnikove.

Prvi nosilac Beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Francuskinje Tjancoe Rakotomange, Ruskinja Mira Andrejeva igraće protiv Done Vekić iz Hrvatske, a Amerikanka Džesika Pegula protiv Ruskinje Anastasije Zaharove.

Dvostruka šampionka Naomi Osaka iz Japana igraće protiv Antonije Ružičić iz Hrvatske, kazahstanska teniserka Elena Ribakina igraće protiv Kaje Juvan iz Slovenije, a Poljakinja Iga Švjontek protiv teniserke iz kvalifikacija.

Australijan open igraće se od 18. januara do 1. februara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com