Đoković protiv Norija u trećem kolu Ju Es Opena

Britanski teniser Kameron Nori plasirao se u treće kolo Ju Es opena, pošto je u noći između srede i četvrtka pobedio posle četiri seta pobedio Argentinca Fransiska Komesana 7:6(5), 6:3, 6(0):7, 7:6(4).

Nori, 35. teniser sveta, pobedio je 54. igrača na ATP listi posle četiri sata i tri minuta.

U trećem kolu, Nori će igrati protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Đoković i Nori su se do sada sastajali šest put, i svih šest puta slavio je srpski teniser.

