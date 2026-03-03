Đoković protiv Perikara ili Majhšaka na startu Indijan Velsa

Srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu masters turnira u Indijan Velsu, dok će u drugom igrati protiv Francuza Đovanija Petšija Perikara ili Poljaka Kamila Majhšaka, odlučeno je danas žrebom.

Ako opravda ulogu favorita, potencijalni protivnici Đokovića u trećem kolu su Korentin Mute ili Hubert Hurkač, a u četvrtom Džek Drejper ili Fransisko Serundolo.

Potencijalni rivali Đokovića u četvrfinalu su Tejlor Fric, Danil Medvedev i Jirži Lehečka, a u polufinalu Karlos Alkaras, Aleks de Minor, Aleksandar Bublik ili Kasper Rud.

U drugoj polovini žreba nalaze se Janik Siner, Aleksander Zverev, Lorenco Muzeti, Ben Šelton, što znači da bi Đoković sa nekim od njih mogao da se sastane tek u finalu.

Đoković je u Indijan Velsu do sada pet puta osvajao titulu (2008, 2011, 2014, 2015. i 2016) u 16 nastupa, a ovogodišnje izdanje biće prilika da popravi utisak iz prethodne sezone, kada je eliminisan u drugom kolu.

Od srpskih tenisera nastupiće još Miomir Kecmanović, koji će u prvom kolu igrati protiv Nemca Danijela Altmajera. Ako preskoći prvu prepreku, Kecmanovića u drugom kolu čeka Italijan Flavio Koboli.

Turnir u Indijan Velsu igra se od 4. do 15. marta.

(Beta)

