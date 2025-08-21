Đoković protiv Tijena u prvom kolu Ju Es opena

Srpski teniser Novak Đoković će u prvom kolu Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država igrati protiv 48. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena, odlučeno je danas žrebom u Njujorku.

Ukoliko Đoković, sedmi teniser sveta, pobedi Tijena, u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz duela dva kvalifikanta.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Brazilca Žoa Fonseke, Hamad Međedović će turnir započeti mečom protiv Nemca Danijela Altmajera, dok Lasla Đerea očekuje duel sa Belgijancem Rafaelom Kolinjonom.

Jedina srpska teniserka koja će učestvovati na Ju Es openu je Olga Danilović, koja će u prvom kolu igrati protiv 92. igračice sveta Japanke Mojuke Učihime. Ukoliko pobedi Učihimu, 41. igračica sveta će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Čehinje Barbore Krejčikove i Kanađanke Viktorije Mboko.

Prvi teniser sveta i branilac titule na Ju Es openu, Italijan Janik Siner će turnir započeti mečom protiv Čeha Vita Koprive, dok će prva igračica sveta Beloruskinja Arina Sabalenka, koja takođe brani titulu na ovom turniru, u prvom kolu igrati protiv Švajcarkinje Rebeke Masarove.

Otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država biće održano od 24. avgusta do 7. septembra u Njujorku.

(Beta)

