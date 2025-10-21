Đoković saopštio da neće učestvovati na mastersu u Parizu

Srpski teniser Novak Đoković saopštio je danas da neće učestvovati na predstojećem mastersu u Parizu.

„Dragi Parize, nažalost neću se takmičiti na ovogodišnjem mastersu. Imam sjajne uspomene i velike uspehe tokom godina, posebno to što sam uspeo da osvojim titulu sedam puta. Nadam se da ćemo se videti sledeće godine. Hvala“, piše u objavi petog tenisera sveta na društvenoj mreži Iks (X).

Đoković je sedam puta osvojio titulu na mastersu u Parizu, na kom nije učestvovao ni prošle godine.

Takmičenje na mastersu u Parizu je ove godine na programu od 27. oktobra do 2. novembra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com