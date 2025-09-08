Đoković se popeo na četvrto mesto na ATP listi, Alkaras ponovo prvi teniser sveta

Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za tri pozicije i na danas objavljenoj ATP listi zauzima četvrto mesto.

Đoković je plasmanom u polufinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država na ATP listi prestigao Amerikance Tejlora Frica i Bena Šeltona i Britanca Džeka Drejpera, i sad je četvrti teniser sveta sa 4.830 bodova.

Na vrhu ATP liste je takođe došlo do promene. Španac Karlos Alkaras se osvajanjem titule na Ju Es openu popeo sa drugog na prvo mesto, time prestigavši Italijana Janika Sinera, kog je pobedio u finalu tog turnira.

Siner je tako nakon 65 uzastopnih nedelja provedenih kao prvi teniser sveta pao na drugu poziciju, sa 760 bodova zaostatka u odnosu na Alkarasa, koji se vratio na prvo mesto ATP liste na kom je poslednji put bio u septembru 2023. godine.

Unutar prvih 10 mesta je došlo i do pada Frica sa četvrtog na peto mesto, Drejpera sa petog na sedmo mesto, kao i zamene mesta Rusa Karena Hačanova, koji je pao na 10. poziciju, i Italijana Lorenca Muzetija, sada devetog igrača sveta.

Skok na ATP listi od 14 mesta napravio je Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, koji se nakon plasmana u polufinale Ju Es opena popeo na 13. poziciju.

Svi ostali srpski teniseri unutar prvih 100 mesta su doživeli padove. Miomir Kecmanović je pokvario svoj plasman za pet mesta i sad je 47. igrač sveta, Hamad Međedović je pao sa 57. na 66. mesto, dok je Laslo Đere pokvario svoj plasman za četiri mesta i sad zauzima 76. poziciju na ATP listi. Dušan Lajović je napredovao za jedno mesto i sad je 127. teniser sveta.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 11.540

2. Janik Siner (Italija) 10.780

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.930

4. Novak Đoković (Srbija) 4.830

5. Tejlor Fric (SAD) 4.675

6. Ben Šelton (SAD) 4.280

7. Džek Drejper (Velika Britanija) 3.690

8. Aleks de Minor (Australija) 3.545

9. Lorenco Muzeti (Italija) 3.505

10. Karen Hačanov (Rusija) 3.280

………………………………………………….

47. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.086

………………………………………………….

66. Hamad Međedović (Srbija) 883

………………………………………………….

76. Laslo Đere (Srbija) 801

………………………………………………….

(Beta)

