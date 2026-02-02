Đoković se popeo na treće mesto na ATP listi

Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zauzima treće mesto.

Đoković je plasmanom u finale Otvorenog prvenstva Australije prestigao Nemca Aleksandra Zvereva i postao treći teniser sveta sa 5.280 bodova.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras, koji je pobedio Đokovića u finalu Australijan opena, sa 13.650 bodova, ispred drugoplasiranog Janika Sinera iz Italije sa 10.300 bodova.

Zverev je pao na četvrto mesto, dok su pozicije na ATP listi zamenili Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton. Fric se popeo na sedmo mesto, dok je Šelton pao na devetu poziciju.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je pokvario plasman za devet pozicija i sad zauzima 69. mesto, Hamad Međedović je napredovao za 10 pozicija i postao 80. igrač sveta, dok je Laslo Đere pao sa 92. na 94. mesto na ATP listi.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 13.650

2. Janik Siner (Italija) 10.300

3. Novak Đoković (Srbija) 5.280

4. Aleksandar Zverev (Nemačka) 4.605

5. Lorenco Muzeti (Italija) 4.405

6. Aleks de Minor (Australija) 4.080

7. Tejlor Fric (SAD) 3.940

8. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.725

9. Ben Šelton (SAD) 3.600

10. Aleksandar Bublik (Kazahstan) 3.235

…………………………………………………

69. Miomir Kecmanović (Srbija) 820

…………………………………………………

80. Hamad Međedović (Srbija) 717

…………………………………………………

94. Laslo Đere (Srbija) 651

…………………………………………………

(Beta)

