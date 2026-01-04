Đoković se potpuno povukao iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača

Srpski teniser Novak Đoković saopštio je večeras da se u potpunosti povukao iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača, koje je osnovao zajedno sa Kanađaninom Vašekom Pospišilom.

„Nakon pažljivog razmatranja, doneo sam odluku da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača. Ova odluka dolazi nakon kontinuiranih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, načinom upravljanja i načinom na koji su moj glas i imidž bili predstavljeni“, saopštio je Đoković na društvenoj mreži X.

Jedan od najboljih tenisera svih vremena rekao je da je ponosan na viziju koju su imali kada su osnovali udruženje, u Kanadi 2021. godine, da igračima daju jači i nezavisni glas.

„Ali postalo je jasno da moje vrednosti i pristup više nisu usklađeni sa pravcem kojim organizacija trenutno ide“, naveo je on.

Đoković je dodao da će nastaviti da se koncentriše na tenis, porodicu i doprinos sportu načinima koji odražavaju njegove principe i integritet.

„Igračima i svima koji su uključeni želim sve najbolje dok nastavljaju dalje, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno“, rekao je Đoković.

