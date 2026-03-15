Đoković se povukao sa mastersa u Majamiju

Srpski teniser Novak Đoković zbog povrede desnog ramena neće igrati na predstojećem mastersu u Majamiju, saopštili su danas organizatori tog turnira.

Đoković je, uz Andrea Agasija, rekorder po broju osvojenih titula na mastersu u Majamiju sa šest trofeja, dok je u prošlogodišnjem finalu tog turnira izgubio od Čeha Jakuba Menšika.

Srpski teniser se protekle nedelje takmičio na mastersu u Indijan Velsu, na kom je eliminisan u osmini finala singl konkurencije nakon poraza od Britanca Džeka Drejpera.

Masters u Majamiju na programu je od 18. do 29. marta.

(Beta)

