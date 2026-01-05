Đoković se povukao sa turnira u Adelejdu

Srpski teniser Novak Đoković saopštio je danas da neće igrati na predstojećem turniru u Adelejdu pošto još nije fizički spreman za takmičenje.

„Nažalost, nisam još fizički spreman da se takmičim u Adelejdu naredne nedelje. To je za mene razočaravajuće, pošto imam lepe uspomene na osvajanje titule pre dve godine. Bio sam uzbuđen što ću se vratiti jer se tamo osećam kao kod kuće“, objavio je Đoković na društvenim mrežama.

Turnir u Adelejdu igraće se od 12. do 17. januara i pripremni je za prvi grend slem turnir u sezoni, Australijan open.

„Sada sam koncentrisan na pripreme za Australijan open i radujem se što ću doći u Melburn i videti sve navijače u Australiji“, dodao je Đoković.

Australijan open igraće se od 18. januara do 1. februara.

(Beta)

