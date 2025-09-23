Đoković se vraća na teren u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković učestvovaće na mastersu u Šangaju, koji se održava od 1. do 12. oktobra, saopštili su danas organizatori turnira.

„On se vraća! Naš četvorostruki šampion ponovo dolazi u Šangaj ove godine“, objavljeno je na društvenoj mreži X, uz video snimak 39-godišnjeg srpskog tenisera.

Đoković, osvajač 24 Grend slem trofeja, poslednji zvanični meč odigrao je početkom septembra u polufinalu Ju Es opena u Njujorku, kada je poražen od tada drugog, a sada prvog tenisera sveta Karlosa Alkarasa. Od tada je bio nejasan njegov raspored za završnicu sezone, u kojoj je nastupao na znatno manjem broju turnira nego prethodnih godina.

Za sada je potvrđeno da će nastupiti i na ATP turniru u Atini (2–8. novembar), koji je zamenio turnir u rodnom Beogradu, dok njegov nastup na mastersu u Parizu (27. oktobar–2. novembar) i Završnom mastersu u Torinu (9–16. novembar) još uvek nije potvrđen.

Đoković je turnir u Šangaju osvajao četiri puta, 2012, 2013, 2015. i 2018. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com