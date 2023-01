Đoković: Spreman sam 110 odsto

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da je „110 odsto spreman“ i da je srećan zbog novog finala na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu.

Đoković je u polufinalu pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 7:6, 6:1, 6:2 i ostvario 27. uzastopnu pobedu na prvom grend slem turniru u sezoni.

„Sjajno sam, na 110 odsto sam. Stefanose vidimo se za dva dana. Naravno, ne možeš da budeš svež kao na početku turnira, uložili smo mnogo u pripremnom periodu da bismo bili dovoljno dobri da igramo meč od pet setova. Iskusio sam to mnogo puta u karijeri, ali iz trenutka u trenutak se stvari menjaju. Nekada su duže pauze između poena, obojica smo možda imali teške noge u prvom setu ali sam srećan što sam sačuvao nerve i koncentraciju i što sam prošao u još jedno finale“, rekao je Đoković posle meča.

On se 10. put plasirao u finale Australijan opena i za 10. titulu igraće u nedelju od 9 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa.

Srpski teniser igraće za 22. grend slem titulu, a Cicipas za prvu, a pobednik tog duela preuzeće prvo mesto na ATP listi.

Na konstataciju da je pre 15 godina igrao finale u Melburnu i osvojio prvi trofej i pitanje da li je mogao da zamisli šta će se posle toga dešavati u njegovoj karijeri, Đoković je rekao da ima jaku maštu ali da to nije mogao da zamisli.

„Zahvalan sam, trudim se da uživam i cenim svaki trenutak. Bez moje porodice i tima ovo ne bi bilo moguće. Ovo je individualni sport, ti si na terenu i preuzimaš odgovornost, zasluge i kritike, ali moram da odam priznanje mom timu koji živi sa mnom, ovo je njihov uspeh koliko i moj“, naveo je on.

Đoković i Cicipas su do sada igrali 12 puta, a srpski teniser pobedio je u 10 mečeva, od kojih u poslednjih devet. Jednom su igrali u finalu grend slem turnira, 2021. na Rolan Garosu, kada je grčki teniser imao dva seta prednosti, ali je izgubio posle pet setova.

„To je bio prvi put da sam se vratio u grend slem finalu posle 0:2 i to su pozitivna sećanja. To je njegovo prvo grend slem finale. Emotivna i fizička bitka, uvek je sa njim tako. Poštujem ga, on je jedan od najzanimljivijih momaka na turu, sa njegovim zanimanjima i frizurom. Biće to posao za obojicu i neka bolji teniser pobedi“, naveo je srpski igrač.

Upitan je i o tome što pobeda u nedelju donosi prvo mesto na ATP listi.

„Kada osvajaš grend slemove i pobeđuješ to je najveći vrhunac u tenisu“, rekao je Đoković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.