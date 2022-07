Đoković: Težak meč, ovaj teren posebno mesto u mom srcu

LONDON – Bio je ovo težak meč, nikada ranije nismo igrali jedan protiv drugog, on je pre nekoliko nedelja dobio neke igrače iz Top 10 ili Top 5 i osvojio turnir u Holandiji, rekao je Novak Đoković posle pobede protiv Tima van Rajthovena.

„Znao sam da neće biti lako. Sa takvim servisom i takvim talentom može da naparvi mnogo toga, pa mi je bilo potrebno vremena da se naviknem na njegov ritam“, izjavio ej Đoković i potom konstatovao da je dobro što je završio meč pre 23 časa po londonskom vremenu i „policijskog časa“.

Srpski teniser posebno se zahvalio legendarnoj Bili Džin King što je odgledala meč do kraja, ali i što je danas tokom proslave 100-godišnjice „Central korta“ mnogo naučio od nje.

„Ovaj teren ima posebno mesto u mom srcu, kada sam gledao prvi teniski meč to je bilo na ovom terenu, kada je Pit Sampras osvojio svoj prvi Vimbldon, to me je inspirisalo i tako sam se zaljubio u tenis. Sanjao sam da jednog dana osvojim Vimbldon i sada imam tu privilegiju, osvojio sam ga više puta i svak put kad dođem osetim koliko je poseban, koliko je sve posebno ovde, sve je belo i nema reklama, bitni su samo igrači. Hvala vam što ste ovde i što je ovo sve još lepše“, istakao je Đoković.

(Tanjug)

