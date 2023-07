Đoković u četvrtfinalu Vimbldona

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u četvrtfinale Vimbldona, pošto je pobedio Poljaka Huberta Hurkača sa 7:6, 7:6, 5:7, 6:4.

Drugi teniser sveta je do pobede nad 18. igračem na ATP listi stigao posle tri sata i 10 minuta igre.

Branilac titule je sinoć, pre policijskog časa u Londonu, dobio prva dva seta posle dva taj-brejka i u današnji nastavak meča je ušao s velikom prednošću.

Veći deo trećeg seta je podsećao na prva dva seta, pošto su teniseri bili sigurni na svoj servis i delovalo je da će i taj deo igre biti rešen u taj-brejku. Međutim, Hurkač je u 12. gemu napravio prvi brejk na meču i odveo meč u četvrti set.

Đoković je do prvog brejka na meču stigao u sedmom gemu četvrtog seta, kada je uspeo da iskoristi treću brejk loptu u gemu. Do kraja seta, srpski teniser je sačuvao brejk prednosti i stigao do plasmana u četvrtfinale

Protivnik Đokovića u borbi za polufinale Vimbldona biće ruski teniser Andrej Rubljov. Biće to peti međusobni duel Đokovića i Rubljova, a srpski teniser trenutno vodi sa 3:1.

(Beta)

