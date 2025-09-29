Đoković u drugom kolu mastersa u Šangaju protiv Čilića ili Mutea

Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Šangaju protiv pobednika duela Marina Čilića iz Hrvatske i Francuza Korantena Mutea, odlučeno je danas žrebom.

Četvorostruki šampion mastersa u Šangaju Đoković vraća se na teren prvi put od Ju Es opena i poraza od Španca Karlosa Alkarasa u polufinalu.

Đoković je kao četvrti nosilac slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv boljeg iz duela Čilića i Mutea.

Srpski teniser je u istom delu žreba kao i drugi igrač sveta Italijan Janik Siner i sa njim bi mogao da igra u polufinalu. On je ove sezone izgubio od Sinera u polufinalu Rolan Garosa i Vimbldona, ali i prošle godine u finalu mastersa u Šangaju.

Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće u prvom kolu protiv Amerikanca Lernera Tijena, a u drugom kolu mogao bi da igra sa prvim igračem sveta Alkarasom.

Hamad Međedović počeće takmičenje protiv Francuza Artura Rinderkneša, a u drugom kolu mogao bi da igra protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena.

Laslo Đere za protivnika će imati tenisera iz kvalifikacija, a u drugom kolu mogao bi da igra protiv Aleksandera Bublika iz Kazahstana.

Masters u Šangaju igra se od 1. do 12. oktobra.

(Beta)

