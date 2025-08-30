Đoković u osmini finala Ju Es opena

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Ju Es opena, pošto je u noći između petka i subote posle četiri seta pobedio Britanca Kamerona Norija 6:4, 6(4):7, 6:2, 6:3.

Sedmi teniser sveta pobedio je 35. igrača na ATP listi posle dva sata i 49 minuta.

Đoković je u sedmom gemu prvog seta iskoristio treću brejk loptu, da bi u 10. gemu iskoristio prvu set loptu i stigao do prednosti.

U drugom setu nije bilo brejkova i pobednik se odlučivao u taj brejku, u kom je Nori slavio 7:4 i izjednačio.

Nori je u prvom brejku trećeg seta napravio prvi brejk na meču, ali je Đoković odgovorio odmah u narednom gemu, i ubedljivom igrom u nastavku i brejkovima u četvrtom i osmom gemu ponovo poveo u setovima.

Srpski teniser je u drugom gemu četvrtog seta napravio brejk, zadržao svoj servis do kraja seta i u devetom gemu iskoristio prvu meč loptu i izborio plasman u finale.

Đoković će u osmini finala igrati protiv Nemca Jan-Lenarda Štrufa.

(Beta)

