Đoković u polufinalu Ju Es opena: Ponosan sam na svoju borbenost

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u četvrtfinalu pobedio četvrtog igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica posle četiri seta, 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Sedmi teniser sveta pobedio je posle tri sata i 24 minuta i 53. put u karijeri se plasirao u polufinale grend slem turnira.

Đoković je u 11. meču protiv Frica ostvario 11. pobedu i 14. put se plasirao u polufinale Ju Es opena, čime je izjednačio rekord Amerikanca Džimija Konorsa.

Đoković je u drugom gemu prvog seta oduzeo servis Fricu, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču.

U sedmom gemu drugog seta Đoković je napravio brejk i posle gema na svoj servis poveo je 5:3. Amerikanac je u 10. gemu vratio brejk, ali mu je Đoković odmah u narednom gemu oduzeo servis i poveo 6:5. On je zatim osvojio gem na svoj servis i osvojio drugi set.

Fric je u četvrtom gemu trećeg seta napravio brejk, prednost je zadržao i osvojio set.

Teniseri su u četvrtom gemu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Đoković napravio brejk i posle treće meč lopte plasirao se u polufinale.

Posle meča na terenu je na kratko otplesao kao rođendanski poklon ćerki Tari.

Đoković će u polufinalu igrati protiv Španca Karlosa Alkarasa, protiv koga je ostvario pet pobeda u osam duela.

„Bio je ovo neverovatno tesan meč, mogao je da ode i na jednu i na drugu stranu. Imao sam sreće što sam spasio nekoliko ključnih brejk lopti u drugom setu. Mislim da je većim delom drugog i u trećem setu bio bolji. U ovakvim mečevima, nekoliko poena odluči pobednika“, rekao je Đoković posle meča.

On je dodao da je poslednji gem bio izuzetno napet.

„Teško je za Frica da ga završi dvostrukom servis greškom, to nije zaslužio, ali sjajno je borio i ovo je bio dobar turnir za njega“, naveo je Đoković.

Srpski teniser se ove sezone plasirao u polufinale sva četiri grend slem turnira, sedmi put u karijeri.

On ove godine igra za peti trofej na Flašing Medouzu. Prethodno, titule je osvajao 2011, 2015, 2018. i 2023. godine.

„Nisam dominirao sa osnovne linije, u mnogim servis gemovima sam pokušavao da preživim, da se borim za svaku loptu. On je bio agresivan, bio je blizu linije. Nije lako igrati protiv njega. Važno je da sam pobedio i zaista sam ponosan na svoju borbenost. I dalje uživam dajući sve od sebe“, rekao je 38-godišnji Đoković.

(Beta)

