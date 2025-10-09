Đoković u polufinalu Šangaja

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je posle dva seta pobedio Belgijanca Zizua Bergsa 6:3, 7:5.

Peti teniser sveta pobedio je 44. igrača na ATP listi posle sat i 52 minuta.

U šestom gemu prvog seta Đoković je oduzeo servis Bergsu i sigurnim servisom do kraja seta stigao do prednosti u setovima.

Do devetog gema drugog seta nije bilo brejkova, kada je srpski teniser napravio brejk, ali je Belgijanac odgovorio odmah u narednom gemu i izjednačio na 5:5.

Nastavilo se sa brejkovima, pa je u narednom, 11. gemu Đoković po treći put na eču oduzeo servis Bergsu, a potom u narednom gemu i odservirao za pobedu.

U polufinalu, Đoković će igrati protiv Valantena Vašroa iz Monaka.

(Beta)

